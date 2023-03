Mannen proberen 97-jarige vrouw op te lichten in Deventer, maar rekenen buiten alerte getuigen

De politie kreeg maandag meerdere meldingen over bankhelpdeskfraude in de gemeente Deventer en onderzoekt of het duo hier ook bij is betrokken.

De vrouw werd gebeld met het verhaal dat er iets mis was met haar bankrekening. De zogenaamde bankmedewerkers zouden haar helpen en zorgen dat haar pinpas zou worden opgehaald. ,,Een smoes die vaak wordt gebruikt bij deze vorm van oplichting”, zegt Sven Strijbosch, woordvoerder van politie Oost-Nederland.

,,Er wordt tijdsdruk op de slachtoffers uitgeoefend, in de hoop dat ze in paniek raken en snel zullen handelen.” Gelukkig waren medewerkers van het verzorgingshuis waar de vrouw woont alert. Zij schakelden direct de politie in.

Heterdaad

Bij het verzorgingshuis in Colmschate meldde zich inderdaad een verdachte om de bankpas van de 97-jarige vrouw op te halen. De man werd op heterdaad betrapt door de toegesnelde agenten en kon worden ingerekend. Even later vond de politie in de directe omgeving zijn compagnon in een voertuig, ook hij werd aangehouden.

Meer meldingen

De politie doet verder onderzoek naar de mogelijke betrokkenheid van het duo bij meerdere zaken. ,,We hebben maandagmiddag namelijk nog vier meldingen van bankhelpdeskfraude in Deventer gekregen. Het is niet bekend of hier iets is buitgemaakt”, aldus Strijbosch.

Vorige week was het in de regio Veluwe-Noord ook al raak. In Nunspeet vertelde een ‘bankmedewerker’ de slachtoffers, een vrouw van 87 en een vrouw van 54, via de telefoon dat er iets goed mis was met hun rekeningen. ,,In beide gevallen is het de criminelen niet gelukt om buit te maken.”

Een 71-jarige vrouw uit Epe had minder geluk: zij is door oplichting haar sieraden kwijt en er werd bijna 1000 euro van haar rekening afgeschreven.

500.000 euro

In dezelfde week werd bekend dat tussen augustus vorig jaar en februari dit jaar in Nederland meer dan zestig mensen voor bij elkaar bijna 500.000 euro zijn opgelicht door zogenaamde bankmedewerkers. Tot nu toe zijn drie verdachten gearresteerd, het onderzoek loopt nog.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.