Mannen uit Bathmen en Holten geven zichzelf aan na rellen bij ministerswoning in Hierden

MET VIDEO Weer een aanrijding op de N344 bij Bathmen, scooterrij­der naar ziekenhuis

Een scooterrijder is vrijdagmorgen gewond geraakt nadat hij op de N344 tussen Deventer en Bathmen werd aangereden door een auto. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Vorige maand was het een 12-jarige jongen die zwaargewond raakte.

24 juni