Marc Fabels bewijst in Deventer eer aan zijn vader en de ‘ouderwetse’ autogarage

Met Project 72 vertelt Marc Fabels een verhaal over zijn vader en zijn jeugd. Als kind speelde hij in de autowerkplaats van zijn vader tussen allerlei onderdelen, omringd door de geur van verse autobekleding en afgewerkte olie. Alle elementen in de tentoonstelling vormen samen een eerbetoon aan zijn op 72-jarige leeftijd overleden vader en de garage waarin hij opgroeide. Daarnaast gaat het Fabels ook over de patronen van het herinneren zelf. Hij is gefascineerd door patronen die niet onmiddellijk zichtbaar zijn: nerven in het hout of bandensporen in het zand. Die patronen ziet hij ook terug in herinneringen. Een verzameling van fragmenten die voortdurend in beweging zijn.