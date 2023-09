Marco Onderberg voelt zich al snel weer thuis bij Columbia: ‘Als je maar hard werkt, zeurt niemand hier’

met video Voor GA Eagles doet Bobby Adekanye alles, ook als hij in actie moet komen voor speciale video

Na een lange zoektocht heeft Bobby Adekanye in Go Ahead Eagles een club gevonden waar hij zich thuisvoelt. Om zijn contractverlenging aan te kondigen, wordt zijn rijke loopbaan gevangen in een speciale video. En daar moet hij zelf de nodige moeite voor doen.