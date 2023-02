Martijn laat zich niet in een hokje drukken: Deventer kunstenaar wil de filmwereld veroveren met ‘de Muzikant’

Zwarte middag in Deventer: FC Twente faalt op alle fronten

FC Twente zakte zondagmiddag bij Go Ahead Eagles op een pijnlijke wijze door de ondergrens. Alsof de rampspoed in de ziekenboeg en op het veld nog niet groot genoeg was, ging het op de tribunes ook nog mis, waardoor het in Deventer op een waardeloze middag uitdraaide voor de ploeg van Ron Jans: 2-0.