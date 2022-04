Massale vissterfte in Deventer, hengelsportvereniging stelt visverbod in: ‘Het doet pijn dat dit gebeurt’

Einde aan gratis parkeren Deventer binnenstad: automobi­list was lang de lachende derde

Het gratis parkeren aan de Verzetslaan, aan de rand van de Deventer binnenstad, verdwijnt weer. Ook tientallen parkeerplekken in de garage onder het Stationsplein zijn binnen enkele dagen niet meer gratis. Het einde van die tijdelijke situatie is even slikken voor de automobilist. Tegelijk is Deventer voortaan goedkoper uit.

8 april