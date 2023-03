Max Kroonen uit Diepenveen boekt eerste internationale zege in tweede etappe Olympia’s Tour

Modern klooster Sion in Diepenveen bouwt ‘essentiële’ parkeer­plaats (en wil veel meer)

Klooster Nieuw Sion in Diepenveen wil flink uitbreiden. Liefst in aantal bewoners verdubbelen. Maar dan moet er nog het nodige gebeuren. Met een nieuwe parkeerplaats is alvast een eerste stap gezet. ,,We staan voor hele grote uitdagingen.’’