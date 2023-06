Meatloaf Undercoversessie, Netwerken op hakken en een spelletjesavond: 5x uittips in Deventer

Slecht imago van arbeidsmi­gran­ten stoort ondernemer Julian uit Deventer: ‘Zonder deze jongens wordt er niet gebouwd’

Julian van Dijk is er de man niet naar om in de pen te klimmen, maar toen hij het zoveelste verhaal in de Stentor las over overlast van arbeidsmigranten, deed hij het toch. Omdat hij zijn bouwbedrijf wel kan opdoeken als ze er niet zijn. En omdat de rotte appels het verpesten voor de rest. ,,Het gros van de arbeidsmigranten werkt keihard en zorgt niét voor overlast.”