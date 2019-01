Medewerker PostNL verduisterde 2500 brieven: ‘Het lukte me niet om alles te bezorgen’

P. is 27 en woont bij zijn ouders. Hij gaat niet naar school en hij heeft geen werk. Een groot deel van de dag brengt hij door voor de computer. Hij gamet veel. Toen hij in december 2017 als bezorger bij PostNL begon, had hij als doel uit zijn vicieuze cirkel van lamlendigheid te komen. ,,Ik wilde de stagnatie in mijn leven doorbreken, in beweging komen. Dacht dat de druk bij de post niet zo groot zou zijn, maar die druk is me te veel gebleken. Daar heb ik me op verkeken.”



Toen PostNL in januari 2018 werd overladen met bezorgklachten, leidde het spoor al snel naar P. In de garage van zijn ouderlijk huis lagen 2500 brieven en pakketjes. Zijn werkgever ontsloeg hem en deed aangifte van diefstal bij de politie. ,,Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat PostNL hun brieven en pakketjes van a naar b brengt. En PostNL moet erop kunnen vertrouwen dat hun medewerkers dat ook doen”, spreekt de politierechter hem vermanend toe. ,,Heeft u er wel bij stilgestaan wat uw daad betekent? Er zaten rouwbrieven tussen, mensen die door uw toedoen misschien een begrafenis hebben gemist. Wellicht zaten er uitnodigingen bij voor een sollicitatiegesprek. Die zijn dus niet op tijd aangekomen.”



P. hoort het lijdzaam aan, knikt instemmend. ,,Ja, het is zwaar klote. Ik heb er ook veel spijt van.”