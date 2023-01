MediaMarkt is weg uit Deventer: dit gebeurt er nu met de grote rode gevelletters

Coen uit Holten werkte met Hazes jr. en Nick & Simon: ‘Ik weet precies hoe je op de radio kunt komen'

HOLTEN - Coen van Hoevelaak (59) heeft ruim twintig jaar ervaring in de muziekwereld en heeft met veel grote namen gewerkt. Van Jeroen van der Boom en André Hazes jr. tot Nick en Simon. Hij deelt nu zijn kennis in het boek met de toepasselijke naam: Don’t call us, we call you.

9 januari