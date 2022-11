MediaMarkt vertrekt nog vóór kerst uit Deventer: locatie in de stad is ‘niet gunstig’

met pollMediaMarkt vertrekt uit Deventer. De grote elektronicawinkel sluit nog voor de kerst de deuren op winkelcentrum De Boreel. Het personeel is vandaag ingelicht over het besluit. ,,Natuurlijk waren medewerkers bedroefd.’’

Reden voor vertrek is volgens het bedrijf de ongunstige ligging van de winkel in Deventer en de nabijheid van grotere MediaMarkt winkels, in Zwolle en Apeldoorn. De vestiging aan het Boreelplein zou te veel uit de loop van de winkelende consument in Deventer liggen. Eerdere investeringen en een verbouwing in de winkel in 2017 leidden niet tot veel verbetering.

Verplaatsen geen optie

Het verplaatsen van de winkel binnen Deventer is voor MediaMarkt bovendien geen optie. ,,Wij hebben voor al onze winkels een bepaald aantal bezoekers voor ogen en dat was in Deventer te laag”, legt woordvoerder Edward Verheij uit. ,,Bij de winkels in de buurt nam het juist toe, die blijken een aanzuigende werking te hebben.”

Vanochtend werden de ongeveer dertig medewerkers ingelicht. ,,Natuurlijk waren medewerkers bedroefd en teleurgesteld. Ze werkten in een hartstikke leuk team samen. Zoiets is niet leuk om te horen. Maar er was ook begrip. Dit hing eigenlijk al een beetje in de lucht.”

Na zaterdag 24 december - de datum dat het huurcontract afloopt - zal de winkel definitief de deuren sluiten. Voor personeel wordt ‘in persoonlijke gesprekken’ gekeken naar een goede en passende oplossing. ,,Er is in de retailwereld een ongelooflijk gebrek aan goede medewerkers en wij willen deze mensen ook niet kwijt. Ik weet zeker dat zij in onze andere vestigingen terecht kunnen.”

Andere vestigingen juist geopend

MediaMarkt investeerde dit jaar naar eigen zeggen veel in het vernieuwen van vestigingen die wél passen bij hun strategie. Zo werden dit jaar nog vestigingen in Nieuwegein, Middelburg, Den Haag en Arnhem heropend.

