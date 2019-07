Medisch wonder Tamara zou jong sterven maar is nu moeder: ‘Doodgaan was geen optie’

Op het schermpje van de babyfoon zien en horen we de kleine Hugo protesteren in zijn bed. ,,Ik ga wel”, zegt Rick en komt even later met een blije baby naar beneden. Op de bank in hun eengezinswoning in Deventer gaat nu ook Tamara zitten. Dat is een klein wonder, net als de aanwezigheid van de baby, dat hadden ze nooit gedacht. Tamara heeft namelijk taaislijmziekte, een ziekte die nog niet zo lang geleden patiënten niet ouder dan twintig liet worden.



De Stentor sprak Tamara al twee keer eerder. Een keer in 1999, een keer in 2009. En nu, in 2019, dus weer. In 1999 ging het gesprek vooral met haar moeder, die een tweeling van 12 jaar oud had, Tamara en Judith, die allebei aan CF lijden. De prognose was niet geweldig voor haar dochters. ,,We leven hier met de dag”, vertelde ze. En vanaf de bank had de 12-jarige Tamara geroepen dat ze 50 jaar wilde worden. En kinderen wilde.



Maar met Tamara ging het snel slechter, al rondde ze haar vwo af en ging studeren in Nijmegen. Tot dat niet meer ging, ze was de helft van de tijd te ziek, de trappen van haar huis kwam ze amper op. Haar longinhoud was nog maar 35 procent en ze moest terug naar haar ouders.