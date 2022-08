Meer dan 250 kinderen nemen deze week Harfsen over: ‘Voor een deel kans toch vakantie te vieren’

Kou uit de lucht: boekhan­dels hebben tóch zin in Deventer Boeken­markt, de horeca duimt

De schrik zat er goed in bij boekhandelaren en horecaondernemers in Deventer. Voor het eerst is de Deventer Boekenmarkt niet door de hele stad, met onder meer boekenkramen op de Brink. De kramen, 500 in plaats van 800, staan nu alleen langs de IJssel. Nu het weekeinde van de boekenmarkt bijna begint, zien de Deventer handelaren het toch wel zitten. De horeca wacht af. ,,We moeten niet onze cultstatus verliezen.’’

3 augustus