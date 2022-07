Meer nieuwe horecazaken: zo zit het in Deventer

Ga jij graag uit eten of zit je vaak op het terras in Deventer? Grote kans dat je nu uit meer horecazaken kan kiezen dan een paar jaar terug. In veel plaatsen in Nederland is het horeca-aanbod toegenomen. Hoe het in Deventer zit, dat lees je hier.

De hoeveelheid horecazaken neemt al jarenlang toe. Het totaal aantal zaken in Nederland was in januari 2020 nog 43.000. Nu is dit ruim 45.000, zo blijkt uit een analyse van ANP en horecadatabase Datlinq. Die groei komt vooral door een toename van het aantal fastfoodrestaurants en afhaal- en bezorgrestaurants.

Zo zit het in Deventer

Ook in gemeente Deventer is het aantal horecazaken toegenomen. In juli 2022 waren hier 31 drink- en 227 eetgelegenheden. Bij elkaar gaat het om 258 restaurants, cafés en dergelijke. Dat is 6,2 procent meer dan in januari 2020.

Lees verder onder de grafiek.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Nieuwkomers in Deventer

Onder de nieuwkomers in Deventer horen bijvoorbeeld restaurant Carotte, pannenkoekenparadijs Humpie Dumpie’s en restaurant Nuchter.

Steunmaatregelen

Horecazaken moesten tijdens de lockdowns in de coronapandemie vaak dicht. Ondanks dat de horeca wel open mocht blijven voor bezorgen en afhalen, liepen de inkomsten bij veel zaken flink terug. De overheid heeft met steunmaatregelen geprobeerd de horeca overeind te houden. Het lijkt er nu op dat dit effect heeft gehad, blijkt ook uit een rapport van CBS.

Horecazaak te koop

Wel zie je vaak dat er horecazaken te koop staan. Die zaken lijken steeds vaker te worden overgenomen door horecaondernemers die al één of meerdere zaken hebben, blijkt uit cijfers van Datlinq. Een andere trend is dat steeds meer zaken zich aansluiten bij een bekende formule, zoals Domino’s pizza, Subway en Kwalitaria. Voor ondernemers heeft het voordelen om zich bij een keten aan te sluiten, omdat ze zo kunnen profiteren van bijvoorbeeld gunstige inkoopprijzen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.