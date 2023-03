Meer vuurwerk naast dan op het veld in de derby tussen Holten en ABS: ‘Het was saai, slecht en niet leuk’



Derde klasseHet publiek dat in grote getalen was komen opdagen in Holten leek er zin in te hebben. Een vol terras en een flinke rookwolk van het vuurwerk voor de ‘derby’ tegen ABS was hun bijdrage. Helaas konden de 22 op het veld zich niet aan hun deel van de afspraak houden, waardoor na 90 minuten matig voetbal dezelfde stand op het scorebord stond als aan het begin van de wedstrijd: 0-0.