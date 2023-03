Meestal rechts, dan weer links; waar stáát de BBB voor? ‘Per onderwerp bepalen we ons standpunt’

Hoe de BBB in Overijssel vanuit het niets de grootste werd: ‘Iedereen is compleet overdon­derd’

Met een historische verkiezingswinst heeft de BoerBurgerBeweging het politieke landschap drastisch omgeploegd. In alle provincies werd de in Deventer opgerichte nieuwkomer de grootste. Hoe werd de BBB zo succesvol? De Stentor keek een halfjaar mee achter de schermen bij de BBB Overijssel en doet exclusief verslag. ,,We zijn de weg af en toe kwijt. Dat is niet erg.”