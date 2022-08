Mensen met allergie voor wespensteek hebben zware zomer, maar daar ís iets aan te doen (alleen kent bijna niemand het)

Bierbrou­wers overspoe­len regio, toch zien kersverse Deventer brouwers kansen: ‘Hoeven niet de grootste te zijn’

Een lokale bierbrouwerij in de buurt. Tien jaar geleden was dat nog uitzonderlijk, inmiddels is het doodnormaal. Deze regio kreeg er vele brouwerijtjes bij. Maar kunnen ze allemaal wel blijven bestaan? De nieuwe Deventer brouwerij CAKETOWN denkt van wel. ,,Je kunt heel snel doorgroeien.’’

4 augustus