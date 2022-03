Mervin schaatste bij -20°C op de iconische buitenbaan van Lake Placid, legende Heiden bracht indirect licht in de duisternis

uitslag verkiezingen Verkiezin­gen Deventer: dikke winst Gemeentebe­lang, ook vreugde bij GroenLinks, VVD grote verliezer

Gemeentebelang wordt in Deventer nog groter dan in de huidige bestuursperiode. Ook GroenLinks noteert winst. En VVD verliest flink. Dat is de voorlopige uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen in Deventer.

17 maart