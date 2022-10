Met ‘chardongay’ proosten op studievereniging én lokaal van QUEER!: ‘Nog steeds heel veel haat’

Waar is de kampioens­klok van de Go Ahead Eagles gebleven? Beluister hier de podcast

Ligt een metershoge stadionklok stiekem al tientallen jaren onder de IJsseltribune van voetbalclub Go Ahead Eagles uit Deventer? In de podcastserie Het Mysterie van de Kampioensklok graven vier verslaggevers van de Stentor zich een weg naar het antwoord op de vraag die menig supporter al jaren bezighoudt. ,,Zoek, en gij zult vinden’’, zegt Dick Schneider, clubicoon van Go Ahead.

22 oktober