Mike - die uit de kast kwam bij zijn voetbalteam - over rel rond Kökçü: ‘Zo trap je jongens terug het hok in’

Deventer krijgt een maande­lijks Comedy Café: ‘Misschien wel mooie spring­plank naar Carré’

Deventenaar Jeffrey Kleine Koerkamp moet als cabaretier vaak lange trips maken om zijn programma te testen. Voor - doorgaans korte - try-outs is hij aangewezen op clubs in de Randstad. Binnenkort heeft het oosten des lands ook een podium voor cabaretiers en comedians: het Comedy Café, in Deventer.

13 oktober