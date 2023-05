Minder gestolen auto's in Deventer tijdens pandemie

Overijssel heeft het ‘hardste’ water van het land

Overijssel heeft het 'hardste’ drinkwater van Nederland. Dit blijkt uit cijfers van waterhardheid.nl. Per liter zit er gemiddeld de grootste hoeveelheid kalk in het water. Flevoland en Gelderland doen het beter, zij staan in de top 3. Zuid-Holland heeft gemiddeld de minste kalk in het water. Is dit reden om je zorgen te maken?