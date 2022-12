Minder rommelig en hogere tribunes: dit zijn de varianten voor het vernieuwde GA Eagles-stadion

Straatpor­tret­ten als kerstca­deau in Deventer kerk

Als speciale gasten van de Lebuinuskerk in Deventer, gaan lokale kunstenaars, elk in eigen stijl, straatportretten schetsen van de bezoekers. Dit doen ze van donderdag 8 tot en met zondag 11 december, onder leiding van de internationale Caribische kunstenaar en specialist Gustave Nouel. Er is nog plek voor enkele kunstenaars/straattekenaars van alle niveaus bij deze ‘Mini-Montmartre’.

2 december