Minder treinen bij Deventer omdat vrachtwagen tegen spoorbrug knalt

Deventer blijft eigenhan­dig uitgeproce­deer­de asielzoe­kers opvangen

Deventer gaat tot zeker eind 2023 door met de eigen opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. Deze mensen moeten in principe het land uit en maken normaal gesproken geen kans meer op een verblijfsvergunning. Al een jaar of zes biedt Deventer plek voor een stuk of tien personen in een pand in de binnenstad. Dat moet voorkomen dat mensen op straat terechtkomen.

15 september