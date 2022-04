Minister keihard over middelbare school, met locatie in Deventer: ‘Bestuurder moet weg’

Ex-Eagle Lieftink is na drie jaar vol teleurstel­lin­gen en gemiste promoties wel klaar met ellende: ‘Een verschrik­ke­lijk seizoen’

,,Het is een verschrikkelijk jaar.” Boem. Welkom in de heldere wereld van Elmo Lieftink. Geen pappen, nathouden, gedraai. De geboren Deventenaar is een man van duidelijkheid. Ook in een voetbaljaar dat het zijne niet is. Blessureleed, rol op het tweede plan en een onzekere toekomst bij De Graafschap. Lieftink heeft zich als speler van Go Ahead Eagles en Willem II - zijn twee oud-clubs die elkaar vrijdagavond treffen in de eredivisie - wel eens beter gevoeld. ,,Een verloren seizoen.”

