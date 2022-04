‘Moeder Saar’ van Molukse gemeenschap Deventer krijgt lintje: ‘Ben aan het bekomen van de schrik’

Deventer berust in oordeel rechter, weer onderzoek naar misstanden bewindvoe­ring: ‘Ben er klaar mee’

De gemeente Deventer ziet af van hoger beroep in de BAD-affaire. In de rol van bewindvoerder voor inwoners met schulden en andere financiële problemen, liet de gemeente steken vallen. Deventenaren raakten zelfs verder in de ellende. De rechter ontsloeg Deventer van de taak. ,,Wat mij betreft definitief; ik heb er geen enkel vertrouwen meer in dat de gemeente dit aankan.”

20 april