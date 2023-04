Moeizame avond leidt tot terecht verlies voor GA Eagles bij Vitesse

met video Rainer bracht nacht door op water in Deventer na verkeerde afslag: ‘Geen power genoeg’

Een Duitse schipper is gisteravond met zijn zeilbootje vastgelopen op een krib in de buurt van de jachthaven in Deventer. De man sloeg aan het begin van de avond te vroeg af op de IJssel en strandde in het zicht van de haven.