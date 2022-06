MS-patiënt Mark uit Deventer kreeg een ‘reset’ in Rusland en nu lacht het leven hem weer toe

Aan de keukentafel in Deventer zit een herboren man, Mark Gilligan ‘twee punt nul’. Ruim twee jaar geleden werd hij ‘gereset’. Door middel van stamceltherapie in een kliniek in Moskou is de chronische ontstekingsziekte multiple sclerose (MS) in zijn lichaam opgeruimd. Omdat dit in Nederland niet vergoed wordt door de verzekeraars, moest hij zelf de 75.000 euro bij elkaar krijgen voor de behandeling in de kliniek in Rusland.