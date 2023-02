Mus uit Deventer zamelt geld in voor slachtoffers aardbeving in Turkije: ‘Een maaltijd voor elke euro’

Plan voor vernieuwde Brink in Bathmen valt goed bij onderne­mers; nog wel zorgen over parkeren

Huiver over het verdwijnen van parkeerplaatsen, maar in het algemeen is het gevoel van lokale ondernemers positief over het vorige week gepresenteerde ontwerp voor een vernieuwde Brink in Bathmen. ,,Het plan ziet er goed uit, maar ik maak mij nog wel zorgen over het parkeren”, zegt Martijn Meijerhof van eetcafé-cafetaria De Brink.

