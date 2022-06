Muziek, kunsten en eettentjes bij Midzomer Multicultureel Festijn in Deventer

MS-pa­tiënt Mark uit Deventer kreeg een ‘reset’ in Rusland en nu lacht het leven hem weer toe

,,Morgen gaat die scootmobiel terug naar de gemeente’’, knikt de Deventer muzikant Mark Gilligan (57) naar het karretje achter in de tuin. ,,Ik koop een driewielerfiets, daarmee kan ik mezelf voortbewegen. Rondrijden in zo’n scooter vond ik een embarrasment’’, weeft hij zijn strenge oordeel over het wagentje in het Engels door zijn woorden.

4 juni