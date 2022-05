‘Muzikale bezinning’ bij Choral Evensong in Diepenveen

De ‘gezonken vogel van Deventer’ duikt weer op: ‘Het is nog in heel goede staat’

De Vrije Vogel, het bronzen kunstwerk dat in januari naar de bodem van de Buitengracht in Deventer zonk, is opgedoken. In maart gingen duikers nog op zoek naar het beeld in een poging om het te vinden, nu is deze ook daadwerkelijk boven water gehaald. ,,Het is nog in heel goede staat’’, zegt eigenaresse Marie-Louise Kersbergen.

6:23