Mysterie opgelost: dit is het verschil tussen een bioscoop en filmhuis in Deventer

Politieke zorgen over terrorise­ren­de jeugd in Deventer speeltuin: ‘Dit gaat gewoon echt te ver’

Intimidatie en vandalisme is in speeltuin De Driehoek aan de orde van de dag. De problemen zijn zelfs zo groot dat de Deventer speeltuin ’s avonds voorlopig dicht is. De PvdA wil dat de gemeente Deventer in de bres springt. ,,Het is niet oké dat ze dit op hun bordje krijgen.’’