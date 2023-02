Na jaren van uitstel wordt gevaarlijke weg tussen Deventer en Zutphen eindelijk aangepakt

Hoe de coronatijd ook iets moois voor Olst opleverde: ‘Je versterkt elkaar’

Corona was niet alleen maar kommer en kwel. Vraag dat maar aan de Olster ondernemers en verenigingen. Zij hebben elkaar tijdens de pandemie juist meer gevonden dan ooit. Een nieuw evenement op 12 februari, over actief buitenleven en een gezonde leefstijl, is daar een voorbeeld van. ,,We willen dat dit jaarlijks terugkomt.’’

1 februari