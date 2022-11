Na twee jaar afwezigheid, weer kerststal in Deventer Broederenkerk: ‘Velen kennen kerstverhaal niet’

MET VIDEO Overvaller (37) krijgt na overval op bakkerij van Latife hogere straf ondanks opvallende smoes

De gewapende overvaller van Turkse bakkerij Mevlana in Deventer krijgt een langere celstraf dan geëist. Emrah D. (37) zei in de Zwolse rechtbank dat niet hij, maar zijn broertje de overval had gepleegd, maar dat gelooft de rechter niet. Videobeelden van de bewakingscamera uit de bakkerij gingen in juli heel het land door.

17 november