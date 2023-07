Na val van het kabinet kreeg hij 530 appjes: ‘Dit is het perfecte moment voor verkiezingen’

Video Vuurwerk­show Olst krijgt nog een staartje: burgemees­ter wil ophelde­ring van provincie

De vuurwerkshow die vorig weekend in Olst werd gehouden voor een verjaardagsfeest, krijgt nog een staartje. De lokale fractie van GroenLinks heeft waarnemend burgemeester Yvonne van Mastrigt om opheldering gevraagd. Op haar beurt wil Van Mastrigt in gesprek met de provincie Overijssel. ,,Het kan niet zo zijn dat we nu wekelijks dit soort shows krijgen.’’