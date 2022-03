Nachtvorst op komst: fruitkweker kijkt liever niet naar buienradar en aspergeteler hoopt op paasoogst

Voorver­koop seizoensre­laas GA Eagles van start: ‘Club gaat niet met rode pen door het boek’

Het boek over de rentree van Go Ahead Eagles in de eredivisie krijgt steeds meer gestalte. Vanmiddag is de voorverkoop gestart van de seizoensbundel Op de vleugel van de adelaar. „Het was eigenlijk de werktitel, maar ik heb ’m laten staan”, zegt Jan Willem Spaans, de 25-jarige schrijver van het boekwerk.

21 maart