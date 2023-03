Nationale Pannenkoekdag: hier in Deventer eet je pannenkoeken

indebuurt.nlHet is vandaag Nationale Pannenkoekdag! Goed excuus om jezelf te trakteren op een pannenkoek voor ontbijt, brunch, lunch, diner of toetje. Je kunt natuurlijk zelf aan de bak gaan, maar je bent vast niet de eerste waarbij de eerste (en tweede en derde) pannenkoek altijd mislukt. Bij deze restaurants in Deventer zit je gebakken voor een verse pannenkoek!

Toast

Toast is het roze brunchcafé aan de Assenstraat in Deventer. Je bestelt er zoete en hartige ontbijtjes. Van groene powerbowls en toast met avocado tot roze croissants en natuurlijk pannenkoeken! Je kunt uit verschillende soorten kiezen. Ga je voor red velvet, chocolade, appel of hartige pannenkoeken?

Parkcafé Mees

Bij Parkcafé Mees kun je de hele dag neerploffen voor ontbijt, brunch, lunch of een borrel. De kaart is lekker uitgebreid en er staan ook – jawel – pannenkoeken op! Je kunt kiezen uit twee varianten. Pannenkoeken met pompoen en pecannoten of pannenkoeken met gele room, koekjes en blauwe bessen.

Brownies & Downies

Hoewel je Brownies & Downies natuurlijk vooral bezoekt als je zin hebt in brownies, kun je hier ook terecht voor dikke American pancakes. Je kunt kiezen uit drie soorten: pancakes met rood fruit, pancakes met lemoncurd of pancakes met browniecrumbles natuurlijk.

’t Pannekoekhuis Lettele

De pannenkoeken bij ’t Pannekoekhuis Lettele worden volgens de eigenaar ambachtelijk en volgens traditioneel familierecept gebakken. Je krijgt in dit restaurant spontaan keuzestress: je kunt namelijk uit meer dan 50 (!) soorten pannenkoeken kiezen. Van hartig tot zoet. Of laat je gewoon verrassen met de pannenkoek van de maand.

Humpie Dumpie’s

Als je van plan bent om met kinderen pannenkoeken te gaan eten, dan is Humpie Dumpie’s op de Brink een goede locatie. In dit restaurant zijn kinderen namelijk de baas, zo luidt de slogan. Er is een ballenbak en de kaart staat vol met verschillende pannenkoeken.

Volledig scherm Aron bakt de pannenkoeken bij Humpie Dumpie’s. Foto : indebuurt

