Nederlaag voor SC Heerenveen JO14-1 in topduel tegen Go Ahead Eagles JO14-1 in de Divisie 3

SC Heerenveen JO14-1 is in de handen van koploper van de competitie Go Ahead Eagles JO14-1 gevallen in een wedstrijd waarin hard geknokt werd in de thuiswedstrijd op zaterdag. De wedstrijd tussen de twee topteams in de Divisie 3 eindigde in 1-3.