Nedersaksische dialecten groeien steeds meer naar elkaar toe: ‘Jongeren maken er een mix van’

Hij richt het pistool op zijn ex en haalt de trekker over, maar die weigert: strafverho­ging voor Devente­naar (37)

Hij richtte het pistool op haar hoofd en haalde de trekker over. Omdat het pistool van R.W. (37) in Deventer dienst weigerde, kan zijn ex-vrouw het nog navertellen. W. is veroordeeld tot vier jaar cel wegens poging tot doodslag, een jaar meer dan was geëist.

10 augustus