Neergestoken man trekt bloedspoor van honderden meters door centrum van Deventer

Materiaal­hok van Kon UD in Deventer staat ineens in de fik: sportcen­trum Antvelink kan niet open

23 september Het materiaalhok van Koninklijke UD in Deventer is in de vroege donderdagochtend in brand gevlogen. De brandweer heeft de brand snel geblust. En waar de voetbalclub vooral materieel schade oploopt, zijn de gevolgen voor het naastgelegen sportcentrum Antvelink zuur: het fysiotherapiecentrum kan vandaag niet open.