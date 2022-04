Nieuw bestuur Deventer: GroenLinks dreigt buiten boot te vallen, Marcel Elferink wethouder

Hoe opvallende Deventer verkiezin­gen te verklaren zijn (en vraag is of alles wel bij het oude blijft)

Gemeentebelang de grote winnaar, feest bij GroenLinks en een kater voor de VVD. De Deventenaar stemde woensdag opmerkelijk, zo blijkt uit de (voorlopige) verkiezingsuitslag en lijkt tevreden over hoe het gaat met stad en platteland. Toch is het niet vanzelfsprekend dat de twee grootste partijen elkaar weer vinden op het pluche. ,,Het is helemaal niet zo bijzonder wat we doen.”

17 maart