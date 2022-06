Nieuwbouw voor patiënten op Brinkgreven in Deventer, nu wel hekken voor veilige omgeving

UPDATE, VIDEO & POLL Deventer positief over metamorfo­se autovrij Grote Kerkhof (maar dit is wat de mensen missen)

Historisch moment in Deventer; het Grote Kerkhof is als autovrijplein zo goed als klaar. Die metamorfose wordt zaterdag tot ver in de avond gevierd. Aan het autovrij maken en uiteindelijke herinrichtingsplan - budget 2,8 miljoen euro - ging veel discussie vooraf. Wat zijn nu de reacties? ,,Ik geef het een dikke acht, met een paar kanttekeningen.”

29 mei