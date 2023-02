Nieuwbouwhuis Deventer direct te huur aangeboden, buren verbijsterd: ‘Kan toch niet?’

Hoe dit Deventer initiatief steeds meer mensen uit de schulden haalt: ‘Mensen schamen zich’

Enorme inflatie en een stijgende energierekening. Steeds meer mensen kunnen de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. En dat merken ze maar al te goed bij Geldfit in Deventer, waar sinds kort een extra spreekuur is voor mensen met geldzorgen. ,,Het wordt wat meer bespreekbaar. Voor veel mensen is een tas met boodschappen tegenwoordig duur.’’

6 februari