Nieuwbouwhuis in Deventer Rivierenwijk nu al prooi voor kamerverhuurder: ‘Vrees voor overlast niet voldoende’

De oude Rivierenwijk kenmerkt zich door de vele flatgebouwen, bewoond door mensen met verschillende culturele achtergronden. De wijk is populair onder huisvesters van arbeidsmigranten. Afgelopen jaar klaagden wijkbewoners over overlast in de buurt. De arbeidsmigranten, vaak met veel in één huis, dumpen afval op straat en de buurt zag zelfs arbeidsmigranten hun behoefte doen in het openbaar groen.