Nieuwe bekerglorie glipt door de vingers: GA Eagles mist kwartfinale door verlies bij ADO

met video Turks consulaat in Deventer: ‘Wil je slachtof­fers aardbeving écht helpen, doneer dan geld aan grote hulporgani­sa­ties’

Het Turks consulaat in Deventer werkt de klok rond vanwege de aardbeving in Turkije. Alle medewerkers zijn op hun post en stellen alles in het werk om orde te scheppen in de stortvloed van hulpacties. Consul Generaal Muammer Hakan Cengiz is dankbaar voor alle inzamelingsacties. ,,De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er nu vooral behoefte is aan financiële donaties aan de grote hulporganisaties. Die kunnen dat geld het effectiefst inzetten.”

8 februari