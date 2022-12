Nieuwe buurtbussen voor Lettele, Okkenbroek en Nieuw Heeten

De nieuwe bussen kunnen nog steeds acht personen vervoeren. De instap is wat gemakkelijker, iets breder en lager. In de bus heeft de chauffeur nu dezelfde apparatuur als in de grote bussen.

Dienstregeling

De dienstregeling is minimaal gewijzigd. Het verschil is slechts enkele minuten, maar net genoeg om de bus te missen, dus opletten geblazen. De extra bus die voorheen in de dienstregeling was opgenomen, komt in de nieuwe dienstregeling niet terug. Wat wel hetzelfde blijft, is de versterkingsbus die wordt opgeroepen als er meer dan acht passagiers zijn.