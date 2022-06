Nieuwe vlam mishandelt en bedreigt zwangere vriendin, nu oefent hij met luiers

Kleuterbi­bli­o­theek in Deventer moet lezen nog beter stimuleren

Hoe krijg je jonge kinderen in de tijd van mobieltjes, tablets en playstations alsnog met de neus in de boeken? Schooldirecteur Bart Roumen van Kindcentrum Rivierenwijk in Deventer bedacht er wat op. In zijn school opent binnenkort een kleuterbibliotheek.

1 juni