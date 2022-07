Nieuws gemist? Max wordt tweede in Oostenrijk • Huisarts ziet mogelijkheden voor vaccinatie

Boerenactiegroep Farmers Defence Force gaat aangifte doen tegen de politie wegens poging tot moord en gebruik van excessief geweld tijdens de boerendemonstratie, vorige week in Heerenveen. Daarbij werd de 16-jarige boerenzoon Jouke Hospes beschoten door een agent.

Heel Duitsland kijkt morgen met samengeknepen billen naar het begin van de Russische onderhoudswerkzaamheden van gaspijplijn Nord Stream I. Berlijn vreest dat Moskou de Russisch-Duitse gaskraan na het onderhoud wil dichthouden. Volgt dan een gas-blackout?

Er komt een nieuwe ronde coronavaccinaties aan. ‘Laten we het efficiënter doen dan de vorige vaccinatiesrondes’, zegt huisarts Norbert Schilder uit Twello. ‘Gezondheidsverklaring en het kwartiertje wachttijd kunnen vervallen.’

Bob Jungels heeft de negende etappe in de Tour de France gewonnen. De Luxemburger van AG2R rondde in een rit over meerdere lastige beklimmingen een solo van ruim vijftig kilometer succesvol af.

Max Verstappen is er niet in geslaagd om de Grand Prix van Oostenrijk te winnen. Voor de ogen van 50.000 Nederlandse fans moest hij zijn meerdere erkennen in Ferrari-coureur Charles Leclerc, die hem tot drie keer toe op de baan inhaalde.

Een toernooi voor de gezelligheid. In een vriendschappelijke sfeer. Zo had het Van Wijnen bedrijventoernooi in Ermelo moeten zijn. Maar voor Maurice de Ruiter, speler uit de top van het amateurvoetbal, liep dat toch even anders.

Volledig scherm Vakantiegangers uit de regio 'midden' stromen binnen op Vakantiepark Beerze Bulten in Beerze. Zo ook het gezin van Richard en Wendy Van Berge Henegouwen. © Enzio Ardesch

De zomervakantie begint. Waar gaan we heen? Nou, overal! De hele reisbranche boomt. Verre reizen gaan als warme broodjes. Maar ook vakantie in eigen land en kamperen - dé herontdekking in coronatijd - pieken. En het mag ook nog eens best wat kosten. ,,Misschien komt er een crisis, maar nu even nog niet.”

Marcel van Roosmalen bundelde zijn allerbeste reportages in Totaal. Het verwezenlijken van zijn droom, een reportagester worden, begon ooit bij het Deventer Dagblad. Dat werd een catastrofe. ,,Mijn reportages? Bijna verboden!” Waar ging het to-táál mis in Deventer?

Volledig scherm Geja en Jan Bisschop vangen al maanden vier Oekraïners op, vier zusjes. © Arjan Gotink

Geja en Jan Bisschop uit Heeten vangen vier Oekraïense zussen op, van 23, 15, 13 en 10 jaar. Al vier maanden hebben de ouders, die allebei gewonden verzorgen en voedsel uitdelen in Oekraïne, hun kinderen aan het Nederlandse echtpaar toevertrouwd. ,,Ze klampen zich aan ons vast.”

Ineens is het donker in het ziekenhuis. Noodgedwongen breken chirurgen hun operaties af en worden patiënten naar huis gestuurd. Een reconstructie van de grote stroomstoring die ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk eind vorig jaar een dag lang in zijn greep hield.

En dan nog even dit: Snelle pakt een bierdouche rigoureus -anders- aan. ,,Er komt hier bier op een apparaat - geloof mij vriend, daar moet jij heel lang voor werken", zo geeft de Deventer rapper een uitbrander aan een biergooier.

