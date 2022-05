Oekraïners maken kennis met kunst en cultuur in Deventer

Een eerste inventarisatie is achter de rug. Waar hebben de bewoners van de Keulenstraat 18 in Deventer behoefte aan als het gaat om kunst en culturele activiteiten? Om zelf te doen of te bezoeken. Dat geldt ook voor de vluchtelingen die aan de Singel en Keizerstraat komen wonen. Op 28 mei is er een eerste rondleiding met een tolk gepland door het centrum van Deventer voor Oekraïners.

Op het Vogeleiland vertelt iemand over de activiteiten op zondagen en ook is er aandacht voor andere hotspots de komende tijd, zoals het Speelgoedmuseum of spelen op de Brink, EICAS. Maar ook de VVV, Lebuinuskerk en de bibliotheek staan op het programma. ,,We concentreren ons nu vooral op de zomerse vaak gratis activiteiten, maar het gaat er ook om dat de mensen in het nieuwe seizoen de culturele plekken kunnen vinden.”

Aan het woord is Lilian Vos, van het Deventer Kunstcircuit. Zij coördineert en organiseert samen met het projectteam bestaande uit Lennard Gols, Ebru Altinbas en Ingrid van Bergenhenegouwen de uitwisseling tussen Oekraïense inwoners in de kunst en cultuur. ,,We willen graag verbindingen tot stand brengen, met de hele sector. Net wat er nodig is. We houden regelmatig een spreekuur in het gebouw en kijken waar behoefte aan is. Zoals een pianiste die graag met andere muzikanten wil spelen. Een jonge gitarist die op zoek is naar lessen en samenspelen.”

Lessen

Dansdocente Alexandra Post is van oorsprong Oekraïens en geeft haar Oekraïense collega de mogelijkheid lessen te geven in Kunstcircuit - vestiging Colmschate. ,,Wat voor ons telt is dat we uitgaan van de wensen van de bewoners.”

Ook voor jongeren vanaf 16 jaar wordt er een eigen rondleiding georganiseerd. Wat is er voor hen te beleven in Deventer de komende maanden? Ebru Altinbas neemt dat op zich samen met een tolk. Tweewekelijks zal er een digitale culturele agenda verschijnen in het Oekraïens/Russisch. Het gaat om activiteiten in het weekend voor volwassenen, gezinnen en jongeren. Activiteiten moeten worden aangemeld bij het e-mailadres lilian.vos@deventerkunstcircuit.nl.

Ook de mensen die door Deventenaren zijn opgevangen, zijn van harte welkom om mee te gaan met de rondleiding op zaterdag 28 mei. Er wordt gestart om 14.00 uur bij het NS-station. Aanmelden kan ook via genoemd mailadres.