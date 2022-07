Omgekeerde vlaggen op Brink in Deventer, gemeente haalt ze niet direct weg

Noodsitua­tie: Deventer breidt azc Schalkhaar verder uit, nu 150 plekken erbij voor statushou­ders

Het asielzoekerscentrum in Schalkhaar krijgt vanaf eind deze zomer 150 extra plekken, voor statushouders. Dat zijn mensen met een vergunning om definitief in Nederland te mogen blijven, maar voor wie voorlopig geen huurwoning beschikbaar is in en rond Deventer. ,,We moeten iets, we hebben geen andere optie”, aldus burgemeester Ron König.

14 juli