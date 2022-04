Ondanks accijnsverlaging geen topdrukte bij deze Deventer tankstations: ‘Mag de prijs toch declareren’

Hanze Project­koor zingt Johannes Passion weer live in de Bergkerk in Deventer

De Johannes Passion is op zondag 3 april weer in volle glorie te horen in de Bergkerk in Deventer. Het werk van Johann Sebastian Bach wordt uitgevoerd door het Hanze Projectkoor en Barokorkest Graafschapconsort onder leiding van Joost Hekel.

28 maart